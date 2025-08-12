Названы возможные негативные последствия введения базового дохода

Введение базового дохода может спровоцировать иждивенческие настроения в обществе, когда граждане предпочтут работе жизнь на пособие, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это может нанести серьезный урон бюджетной сфере.

Минимальный базовый доход позволит повысить покупательную способность и положительно повлияет на материальное положение граждан, но нужно понимать и обратную сторону этой медали. Универсальный доход, как я понимаю, позволяет иметь гарантированную ежемесячную выплату. Те, кто находится в поиске работы, получают пособие по безработице, но оно временное. Поэтому нужно понимать, что, с одной стороны, поддерживать граждан необходимо, но это не должно превратиться в иждивенчество, при котором люди не захотят работать и предпочтут жить на пособие. Это может серьезно ударить по бюджетной сфере, — отметил Нилов.

Депутат подчеркнул, что тема введения базового дохода поднимается регулярно. Он добавил, что в России есть и другие меры социальной поддержки, например субсидии при оплате ЖКХ и пособия семьям с детьми.

Тема безусловного базового дохода обсуждается регулярно. Кстати, в одной из европейских стран был референдум, и люди не поддержали введение безусловного базового дохода. У нас есть помощь семьям с детьми: выплачивается пособие на ребенка в размере одного прожиточного минимума. Причем пособие может быть выплачено на детей в возрасте до трех лет из средств материнского капитала. Также существует субсидия при оплате услуг ЖКХ, если доля расходов превышает установленный предел, — объяснил Нилов.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход в России. По его мнению, достичь этого можно, коренным образом изменив кредитно-денежную политику, так как дешевой оплатой труда нельзя обеспечивать технологический суверенитет страны.