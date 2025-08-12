Политолог раскрыл, зачем Зеленский нужен Европе на Аляске

Европейский союз пытается вернуть утраченные геополитические позиции через поддержку Украины, заявил «Газете.Ru» политолог Сергей Маркелов. По его мнению, это объясняет стремление ЕС обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящих переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
За последние три года лидеры Евросоюза окончательно потеряли звание важных геополитических игроков и показали себя как ненадежных партнеров. С приходом [к власти] президента Трампа стало понятно, что США больше ЕС поддерживать не собираются, отныне Вашингтон делает только то, что поможет реализовать формулу «сделаем Америку снова великой», — пояснил эксперт.
Маркелов убежден, что европейские лидеры избрали единственную возможную стратегию для сохранения влияния — сделать Зеленского своим представителем. Политолог отмечает, что только через украинского президента ЕС может получить доступ к переговорному процессу между Россией и США.
Поэтому они и продолжают оказывать видимость поддержки Украине. Отсюда и всевозможные официальные заявления в поддержку Киева, — заключил специалист.
Накануне Еврокомиссия опубликовала совместное заявление 26 стран ЕС, подтверждающее поддержку Украины. В документе европейские лидеры приветствовали мирные инициативы Трампа, но подчеркнули необходимость учета позиции Киева и Брюсселя при любых договоренностях.
Ранее политолог Сергей Марков заметил: выбор Аляски для встречи Путина и Трампа говорит о том, что Москве и Вашингтону не требуются посредники для переговоров. Кроме того, речь идет о безопасности — ее проще организовать там на достойном уровне.