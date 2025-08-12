Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трое подростков насмерть забили отдыхавшего на пляже мужчину камнями

The Sun: трое подростков забили мужчину камнями на пляже британского острова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 16‑летняя девушка и двое подростков 14 и 15 лет насмерть забили отдыхавшего на пляже 40-летнего мужчину камнями, передает The Sun. Медикам не удалось спасти пострадавшего, он скончался. Инцидент произошел на побережье острова Шеппи в графстве Кент в воскресенье, 10 августа. По словам очевидца убийства, сначала он подумал, что одного из подростков ранили и украли его вещи.

Сначала я пошел к морской дамбе, потому что там был ребенок, который был ранен. Я подумал, что его ограбили, и увидел, как за мужчиной гонится мальчик. Затем этот мальчик вернулся и сказал: «Я его прикончил, я его прикончил», — объяснил свидетель.

Ранее матери 16-летнего подростка, убившего в Екатеринбурге подругу с ее родительницей, стало плохо в зале суда. Она призналась, что сожалеет о трагедии. После заседания женщина расплакалась и достала ингалятор. Помощь оказали прямо в суде.

Также стало известно, что после двойного убийства подросток взял деньги жертв и пошел гулять с другом, которому рассказал обо всем. Приятель после прогулки сообщил о преступлении старшему брату. Тот в свою очередь позвонил в полицию.

