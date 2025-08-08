Хрустящие маринованные корнишоны! Простой рецепт с фото для литровых банок

Маринованные огурчики — рецепт на литровую банку! Эти огурцы получаются настолько вкусными, что банка опустошается за один вечер. Идеальный баланс кислинки, сладости и пряного аромата — так и хочется открыть новую баночку прямо сейчас. А главное — рецепт проверен годами и никогда не подводит!

На литровую банку тебе понадобится: около 600 г небольших крепких огурчиков, 2 зубчика чеснока, 1 зонтик укропа, 5 листиков смородины, 2 лаврушки, 3 горошины душистого перца. Для рассола: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 50 мл 9%-ного уксуса.

Приготовление: огурцы замочи в холодной воде на 2–3 часа. На дно чистой банки уложи специи и плотно утрамбуй огурцы. Вскипяти воду с солью и сахаром, залей огурцы кипящим рассолом, оставь на 10 минут. Слей рассол обратно в кастрюлю, снова доведи до кипения, добавь уксус и сразу залей в банку. Закатай, переверни, укутай одеялом до остывания.

Эти огурчики хороши уже через неделю, но настоящий вкус раскрывается через месяц. Хрустят так, что соседи услышат! Идеальны к картошечке, в рассольник или просто как закуска.

