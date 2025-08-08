Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 11:05

2 кг помидоров = 15 баночек обалденного кетчупа! Вкусная заготовка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний кетчуп на зиму — вкус детства в каждой ложке! Знакомый с детства аромат, густая текстура и насыщенный вкус — этот кетчуп не сравнится с магазинным. Без консервантов, загустителей и лишнего сахара — только натуральные ингредиенты и душевный домашний вкус. Идеальная добавка к котлетам, макаронам и шашлыку!

Тебе понадобится: 2 кг спелых помидоров, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотой гвоздики, ½ ч. л. черного перца, 50 мл уксуса 9%.

Приготовление: помидоры обдай кипятком, сними кожицу и измельчи в пюре. Лук и чеснок мелко нарежь, добавь к томатам. Вари на медленном огне 1,5 часа, периодически помешивая. Когда масса загустеет, добавь специи, сахар, соль и уксус. Провари еще 10 минут и разлей по стерильным банкам. Закатай, переверни и укутай до остывания.

Этот кетчуп хранится всю зиму и становится только вкуснее со временем. Попробуйте — и магазинные варианты больше не захочется покупать!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
М. Левицкая
