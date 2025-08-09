Умер автор фразы: «Хьюстон, у нас проблема»

Астронавт Джеймс Ловелл, командир корабля «Аполлон-13», скончался в возрасте 97 лет, сообщает NASA. Там подчеркнули, что он помог США проложить исторический путь в космосе.

Он известен тем, что произнес знаменитую фразу: «Хьюстон, у нас проблема». Это произошло, когда попытка приземлиться на Луну была прервана из-за взрыва кислородного бака на борту космического корабля.

Известный своим остроумием, этот незабываемый астронавт получил от своих коллег-астронавтов прозвище Улыбчивый Джим, поскольку он часто улыбался, когда ему удавалось выдать что-то особенно смешное. <...> Джим Ловелл воплощал в себе решимость и оптимизм как прошлых, так и будущих исследователей, и мы будем помнить его всегда, — сказано в некрологе.

