09 августа 2025 в 16:44

Умер автор фразы: «Хьюстон, у нас проблема»

Умер астронавт и командир космического корабля «Аполлон-13» Джеймс Ловелл

Джеймс Ловелл Джеймс Ловелл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астронавт Джеймс Ловелл, командир корабля «Аполлон-13», скончался в возрасте 97 лет, сообщает NASA. Там подчеркнули, что он помог США проложить исторический путь в космосе.

Он известен тем, что произнес знаменитую фразу: «Хьюстон, у нас проблема». Это произошло, когда попытка приземлиться на Луну была прервана из-за взрыва кислородного бака на борту космического корабля.

Известный своим остроумием, этот незабываемый астронавт получил от своих коллег-астронавтов прозвище Улыбчивый Джим, поскольку он часто улыбался, когда ему удавалось выдать что-то особенно смешное. <...> Джим Ловелл воплощал в себе решимость и оптимизм как прошлых, так и будущих исследователей, и мы будем помнить его всегда, — сказано в некрологе.

До этого сообщалось, что умер один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем.

