Скучной варёной картошке — прощай! Запекаю картофель по-деревенски со шкварками и луком: ароматный и беспроигрышный ужин

Варёный картофель — это, конечно, быстро и привычно, но его пресный вкус и простая текстура давно не вызывают того кулинарного восторга, который хочется получить от ужина. Чтобы вернуть любимому овощу былую славу и аромат, стоит обратиться к проверенному деревенскому рецепту, где картофель запекается до хрустящей корочки вместе с золотистыми шкварками и карамелизированным луком. Это блюдо — гимн простым и сытным вкусам: картофель впитывает весь сок и жирок от шкварок, становясь невероятно ароматным внутри и покрываясь аппетитной румяной корочкой снаружи. Такой ужин не требует сложных манипуляций, но гарантированно соберёт всю семью за столом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше сорта с низким содержанием крахмала), 250 г сала или грудинки (свиной или говяжьей), 2 крупные луковицы, 3-4 зубчика чеснока, 2-3 веточки свежего розмарина или 1 ч.л. сушёного, 2 ст.л. растительного масла, соль, чёрный перец, паприка. Картофель тщательно вымойте щёткой и нарежьте крупными дольками, как для жарки. Сало или грудинку нарежьте небольшими кубиками. Выложите их в холодную сухую сковороду и поставьте на средний огонь. Вытопите шкварки до золотистого цвета и хруста, затем шумовкой переложите их в миску, а жир оставьте в сковороде. Лук нарежьте крупными полукольцами. В оставшемся жире обжарьте лук до мягкости и лёгкой карамелизации. В большой миске смешайте картофельные дольки, шкварки, обжаренный лук, пропущенный через пресс чеснок, розмарин, соль, перец и паприку. Если жира от шкварок мало, добавьте растительное масло. Всё тщательно перемешайте. Выложите смесь в форму для запекания в один слой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40-50 минут, периодически переворачивая, до полной мягкости картофеля и красивой золотистой корочки. Подавайте горячим, прямо из духовки, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетается со сметаной или солёными огурцами.

