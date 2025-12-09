ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:00

«За освобождение»: в Курской области вручили региональные награды

Хинштейн вручил медали за вклад в освобождение Курской области

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил первые медали «За вклад в освобождение Курской земли». Награду получили военнослужащие, в то числе участники операции «Поток», волонтеры, члены национальной гвардии, работники сферы оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале главы региона

Мы проводим первое награждение медалям, которые учредили относительно недавно. Ее название говорит само за себя — за вклад в освобождении курской земли. Уходящий год не только год Защитника Отечества, но и для Курской области — год, когда вся территория нашего региона полностью освобождена от врага, — сказал глава региона.

Ранее Хинштейн заявил, что село Малая Локня Суджанского района стало для Курской области «малой Брестской крепостью». Во время прямой линии с жителями, трансляция которой шла на его странице в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что село было почти целиком разрушено в ходе вторжения ВСУ.

До этого губернатор сообщил, что 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ, нашлись. По словам Хинштейна, было установлено примерное нахождение еще 421 человека. Судьба еще 576 курян пока остается неизвестной.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
награды
