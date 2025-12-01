День матери
01 декабря 2025 в 13:27

Блогер попала в больницу из-за трубочки в напитке

Daily Mail: в Британии блогер попала в больницу из-за стеклянной трубочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Великобритании TikTok-блогер Бризи О'Брайен оказалась на операционном столе после того, как случайно проглотила осколок стеклянной трубочки для напитков, сообщает Daily Mail. Сначала девушка не придала значения инциденту, но через несколько часов у нее хлынула кровь изо рта, после чего она была госпитализирована.

В больнице сканирование МРТ показало, что стеклянный осколок прошел через пищевод и застрял в желудке. Блогера срочно доставили в операционную, однако во время подготовки к хирургическому вмешательству выяснилось, что фрагмент сместился в тонкий кишечник.

Мне сказали, что раз стекло прошло через пищевод и желудок, то ничего страшного уже не случится. Также посоветовали следить за кровотечением и в течение двух дней проверять фекалии, — рассказала О'Брайен.

Ранее в Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой. Лакомством ее угостила одноклассница. По информации источника, мама именинницы купила шоколад в местном супермаркете. В школе одна из учениц разломила батончик и обнаружила опасный инородный предмет.

