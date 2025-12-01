Россиянину вынесли приговор за мошенничество почти на 320 млн рублей Петербуржца приговорили к пяти годам за мошенничество на оборонзаказе

В Нижнем Тагиле жителя Санкт-Петербурга приговорили к пяти годам колонии за мошенничество при строительстве объекта в Приморском крае, передает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. На суде было доказано, что группа злоумышленников похитила почти 320 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонный заказ.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

