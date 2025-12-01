День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:27

Россиянину вынесли приговор за мошенничество почти на 320 млн рублей

Петербуржца приговорили к пяти годам за мошенничество на оборонзаказе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Нижнем Тагиле жителя Санкт-Петербурга приговорили к пяти годам колонии за мошенничество при строительстве объекта в Приморском крае, передает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. На суде было доказано, что группа злоумышленников похитила почти 320 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонный заказ.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники чаще всего создают поддельные интернет-магазины по продаже косметики, брендовой одежды и бытовой техники. В этой сфере зафиксировано 16,9% от всех случаев обмана покупателей.

До этого в Зеленогорске Красноярского края мошенники обманули участника СВО, похитив у него 15,8 млн рублей. По данным следствия, в сентябре 2025 года 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, представившейся деканом его университета. После этого звонка мужчина поддался влиянию мошенников и несколько недель выполнял их указания.

Нижний Тагил
мошенничество
Гособоронзаказ
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.