01 декабря 2025 в 08:53

Волшебное преображение: готовлю курятину по этому рецепту — мясо получается нежным и невероятно сочным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Мой друг-шеф как-то поделился этим рецептом, уверяя, что даже суховатая куриная грудка в таком исполнении становится фантастически сочной. Я отнесся скептически, но первый же эксперимент на кухне заставил меня изменить мнение. Нежный сливочный соус с чесноком и петрушкой действительно творит чудеса — мясо пропитывается ароматами и буквально тает во рту.

Для приготовления мне нужно: 400 г куриного филе, 200 мл сливок, 2 зубчика чеснока, чайная ложка оливкового масла, пучок петрушки, 6 помидоров черри, соль и перец. Чеснок мелко рублю и обжариваю на оливковом масле около минуты. Добавляю измельченную петрушку и сливки, прогреваю еще минуту.

Куриное филе нарезаю кубиками и слегка обжариваю на сухой сковороде до легкой корочки. Добавляю курицу и разрезанные пополам помидоры черри в сливочный соус. Солю, перчу, накрываю крышкой и тушу на небольшом огне 15 минут. Подаю с рисом или пастой, поливая обильно соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

