30 ноября 2025 в 14:55

Кабачковые лодочки с куриным филе и йогуртом — мой секрет легкого и вкусного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Идеальное блюдо для тех, кто любит сытно поесть, но следит за питанием! Эти кабачковые лодочки с курицей и овощами — полноценный ужин с минимумом калорий и максимумом пользы.

1 кабачок промываю, разрезаю вдоль на две половинки и аккуратно ложкой удаляю мякоть, чтобы получились лодочки. Натираю их солью и перцем. 150 г куриного филе нарезаю кубиками. 1/2 помидора, 1/2 луковицы, 40 г моркови и 100 г брокколи промываю и нарезаю. 50 г сыра тру на терке. На разогретой сковороде обжариваю куриное филе с нарезанными овощами около 7–8 минут, приправляя по вкусу. Перекладываю готовую начинку в миску, добавляю 2 ст. л. натурального йогурта и тщательно перемешиваю. Этой массой наполняю кабачковые лодочки, сверху обильно посыпаю тертым сыром. Отправляю запекаться в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут, пока кабачки не станут мягкими, а сыр не расплавится и не подрумянится.

еда
овощи
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
