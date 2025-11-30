День матери
30 ноября 2025 в 13:55

Этот рецепт изменил мое отношение к печени — тушу с яблоками и йогуртом, получаю нежное и полезное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
С этим рецептом у вас не возникнет вопроса «что бы быстро приготовить?». Всего 20 минут — и на столе ароматное, горячее и очень сытное блюдо из доступных ингредиентов.

250 г куриной печени хорошо промываю, очищаю от пленок и нарезаю на 2–3 части. 1 луковицу нарезаю полукольцами, а 1 кисло-сладкое яблоко — дольками. На сковороде разогреваю 1 ч. л. масла, обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю яблоки и готовлю еще 3–4 минуты. Добавляю печень и обжариваю все вместе около 5 минут до изменения цвета. Вливаю 2 ст. л. натурального йогурта или нежирной сметаны, добавляю немного воды, солю, перчу и тушу под крышкой на медленном огне 7–10 минут до полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

