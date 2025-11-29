Не только бюджетный, но и полезный: салат с печенью и яйцами — простой, но очень хорошо уходит при любом застолье

Не только бюджетный, но и полезный: салат с печенью и яйцами — простой, но очень хорошо уходит при любом застолье. Здесь все ингредиенты складываются в идеальную гармонию — не выковыривают ничего! Этот салат стал нашим семейным хитом — простой, доступный, а съедается мгновенно!

Берем: печень куриная — 350 г, огурцы маринованные — 3 шт., яйца — 4 шт., морковь — 4 шт., лук репчатый — 2 крупные головки, майонез — 100 г, масло для жарки, соль.

Печень, морковь и яйца отвариваю до готовности, остужаю. Лук мелко режу и обжариваю до золотистости — это главный секрет аромата! Белки и желтки тру отдельно, огурцы режу кубиком, печень — соломкой. Собираю слоями: сначала нежная печень с майонезной сеточкой, затем душистый жареный лук, хрустящие огурчики, белковый слой и сочная морковь. Завершаю желтковой крошкой — она дает нежную текстуру.

Секрет: дайте салату постоять 10-15 минут — слои пропитаются, и вкус станет еще богаче. Украшаю зеленью и белковыми цветочками — смотрится нарядно!

