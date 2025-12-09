Песков подтвердил постоянный контакт Москвы с Вашингтоном Песков заявил, что Россия контактирует с США постоянно

Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном в вопросе украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона ждет итогов обсуждения мирного плана США с Киевом.

Они [контакты] постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению (мирного плана. — NEWS.ru). Обсуждение сейчас ведется с Киевом, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков уточнил, что диалог с Украиной ведут США. При этом он отметил, что они ведутся на уровне имеющихся контактов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера признался, что пока не знает, чем завершились переговоры США и Украины во Флориде. Песков убежден, что только после появления данных по встрече станет ясно, куда двигаться дальше.

Также в Кремле ответили на вопрос, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп до Нового года. По словам Пескова, очных контактов не планируется. Он добавил, что встреча должна быть тщательно подготовлена.