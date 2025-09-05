«Дорога смерти» и подрыв логистики ВСУ: новости СВО на утро 5 сентября

ВСУ лишены свободы маневра, российские войска уничтожили важный объект под Черниговым, у украинской армии почти не осталось наемников-иностранцев. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

«Дорога смерти» для ВСУ

Ударные дроны центра «Рубикон» лишили ВСУ свободы маневра. По данным аналитиков, аппараты парализовали логистику, начали контролировать все маршруты и превратили все логистические линии «в дорогу смерти».

Как они отметили, операторы «Рубикона» сумели достичь мастерства, позволяющего им выполнять задачи, которые страны НАТО возлагают на воздушно-десантные войска. При этом российская армия не задействовала вертолеты или войска, указали они.

Уничтожение важного объекта ВСУ в Черниговской области

Российские военные ликвидировали пункт подготовки и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Цель была уничтожена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на территории Черниговской области.

Средствами воздушной разведки Вооруженных сил РФ была обнаружена подготовка к запуску ударных беспилотников с грунтовой взлетной полосы. Расчет ОТРК «Искандер» нанес высокоточный удар по обнаруженным целям, что позволило сорвать планируемый запуск.

В ведомстве предоставили дополнительные подробности о результатах удара. По данным объективного контроля, было успешно поражено до 10 военнослужащих и восемь единиц автомобильного транспорта Вооруженных сил Украины с пусковыми установками беспилотных летательных аппаратов.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Быстрый способ истощить ВСУ

Уничтожение запасов топлива ВСУ — одна из главных задач российских военных, предположил капитан 1 ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары по топливной инфраструктуре могут парализовать передвижение украинской техники.

Дандыкин уточнил, что ВС РФ уничтожают большое количество техники ВСУ, однако потери противника быстро восполняются за счет поставок. При этом он добавил, что украинская сторона также активно применяет дроны и наносит удары по российской технике.

Также Дандыкин призвал не строить иллюзий относительно дефицита вооружений у ВСУ. Несмотря на потери, у противника еще достаточно ресурсов для продолжения боевых действий.

Европейские войска на Украине

Главы европейских армий разработали детальный план развертывания на Украине контингента численностью более 10 тысяч военнослужащих. Он был разработан при участии американских генералов.

Источник издания подчеркнул, что сухопутные силы будут разделены на две группы: одна будет обучать бойцов ВСУ, вторая призвана «предотвратить возможное будущее российское вторжение». Кроме того, воздушное патрулирование над небом Украины будет осуществляться военно-воздушными силами, базирующимися за пределами страны.

У ВСУ не осталось наемников-иностранцев

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил NEWS.ru, что в рядах ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Почти все они убиты, отметил боевой генерал.

Алаудинов добавил, что новые иностранные наемники не торопятся вступать в ряды ВСУ еще и по причине отрицательной репутации украинской армии. Там систематически не выплачивают зарплаты, отметил он, и бесчеловечно относятся к военнослужащим.

Читайте также:

Крах логистики ВСУ, удар по важному объекту: успехи ВС РФ к утру 5 сентября

ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже

Украинский флот уже не оправится: российское чудо-оружие кошмарит ВСУ