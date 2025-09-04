Кошмар для Парижа и победа бойцов в ДНР: новости СВО на вечер 4 сентября

Кошмар для Парижа и победа бойцов в ДНР: новости СВО на вечер 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Россия скоро достанет ракетами до Парижа, группировка войск «Восток» полностью завершила освобождение территории в Донецкой Народной Республике, а «коалиция желающих» оказалась в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Зеленский пугает Париж новым российским оружием

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия значительно нарастит свой ракетный потенциал уже в ближайшее время. По мнению политика, это позволит Москве наносить удары даже по Парижу. Речь идет о ракетах с дальностью пять тысяч километров.

Как уточнил украинский лидер, российская армия должна обзавестись таким вооружением уже через два года. Он подчеркнул, что в случае конфликта западные страны не защитят ни море, ни даже океан.

Лодку с разведчиками и скопление пехоты разнесло на видео

Как рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские войска попытались построить укрепления и закрепиться на правобережной части у проходящего через Днепр разрушенного Антоновского моста. По его словам, действия противника пресекаются. Сальдо подчеркнул, что ВСУ не имеют устойчивых позиций в данном районе.

Вместе с этим в устье Днепра при попытке высадиться в островной зоне была уничтожена моторная лодка с украинской диверсионно-разведывательной группой. Как уточнили в Минобороны, военные нанесли удар по цели дронами-камикадзе.

В Сумской области десантники из состава группировки войск «Север» российской армии поразили скопление пехоты врага залпом из реактивной системы «Град». По словам военного корреспондента Андрея Руденко, военнослужащие оказали поддержку штурмовым группам ВДВ. Он также поделился кадрами работы десантников.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кроме того, по данным источника в силовых структурах, наемники из Колумбии по ошибке атаковали 80-ю бригаду украинской армии у населенного пункта Садки в Сумской области. Иностранный отряд должен был оборудовать позиции в лесном массиве. В результате атаки украинские военные понесли потери.

Бойцы «Востока» завершили освобождение части ДНР

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселовка в Днепропетровской области. В операции принимали участие подразделения группировки «Восток». В ведомстве также отметили, что в Донецкой Народной Республике полностью завершено освобождение территории в полосе действий группировки войск «Восток».

Кроме того, за последние сутки российская армия нанесла поражение транспортной инфраструктуре Украины, которая используется для снабжения противника. Также ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и пункты дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

«Коалиция желающих» зашла в тупик

Как утверждает газета El Pais, сегодня так называемая коалиция желающих находится в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину. По мнению неназванного немецкого дипломата, группа стран ожидает, что США займут конкретную позицию по данному вопросу. Он сравнил текущее положение коалиции с «кусающей свой хвост змеей».

При этом агентство Bloomberg полагает, что лидеры «коалиции желающих» могут представить президенту США Дональду Трампу идеи по гарантиям безопасности для Украины уже 4 сентября. Союзники Киева хотят подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против Москвы. Они добиваются того, чтобы США четко ответили, какие обязательства они готовы дать.

Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что Трамп осознает разрушительные последствия политики Вашингтона в украинском кризисе. Однако к высказываниям хозяина Белого дома о стремлении к мирному урегулированию следует относиться с серьезным вниманием и концентрацией.

Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

На что пойдет Зеленский ради собственной безопасности

Как считает Сальдо, Зеленскому нужны гарантии не для страны, а для собственной безопасности. По его словам, ради этого политик готов «положить на плаху» еще тысячи соотечественников.

Сальдо добавил, что ради своей безопасности Зеленский также пытается манипулировать европейскими лидерами. Он подчеркнул, что ему обидно за людей, которые получили увечья, лишились своих домов и имущества ради «идиотских и людоедских принципов».

Читайте также:

Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну

Гибель курянина, диверсанты в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября

Раскрыты две главные цели Зеленского на возможной встрече с Путиным