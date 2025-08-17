SHAMAN и Мизулина оказались в скандальной украинской базе SHAMAN и Мизулина внесены в базу сайта «Миротворец» с 2023 года

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина числятся в перечне украинского ресурса «Миротворец». Согласно информации сайта, они были внесены в базу данных в 2023 году.

Дронов появился в списках 26 марта 2023 года, а Мизулина — 5 октября того же года. Основанием для включения стали обвинения в якобы посягательстве на суверенитет Украины.

Ранее SHAMAN принял участие в торжественном концерте в Пхеньянском дворце спорта, посвященном 80-летию освобождения Кореи от японской оккупации. Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР, среди почетных гостей мероприятия присутствовали руководитель КНДР Ким Чен Ын и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Артист исполнил свои известные композиции «Встанем» и «Моя Россия».

На другом мероприятии — фестивале VK Fest — музыкант сделал неожиданное признание телеведущей Ксении Собчак. SHAMAN заявил о романтических чувствах к Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, пояснив, что между ними начались серьезные отношения. Как отмечает корреспондент NEWS.ru, певец открыто признался в любви к Мизулиной.