Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:12

SHAMAN и Мизулина оказались в скандальной украинской базе

SHAMAN и Мизулина внесены в базу сайта «Миротворец» с 2023 года

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина числятся в перечне украинского ресурса «Миротворец». Согласно информации сайта, они были внесены в базу данных в 2023 году.

Дронов появился в списках 26 марта 2023 года, а Мизулина — 5 октября того же года. Основанием для включения стали обвинения в якобы посягательстве на суверенитет Украины.

Ранее SHAMAN принял участие в торжественном концерте в Пхеньянском дворце спорта, посвященном 80-летию освобождения Кореи от японской оккупации. Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР, среди почетных гостей мероприятия присутствовали руководитель КНДР Ким Чен Ын и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Артист исполнил свои известные композиции «Встанем» и «Моя Россия».

На другом мероприятии — фестивале VK Fest — музыкант сделал неожиданное признание телеведущей Ксении Собчак. SHAMAN заявил о романтических чувствах к Екатерине Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета, пояснив, что между ними начались серьезные отношения. Как отмечает корреспондент NEWS.ru, певец открыто признался в любви к Мизулиной.

Миротворец
Украина
SHAMAN
Екатерина Мизулина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Колумбии объяснили, почему наемники хотят срочно уехать с Украины
Беру яйцо, стакан кефира и готовлю: очень вкусные и мягкие пончики
Тонкие блинчики: все секреты идеального завтрака
Наемники из Латинской Америки начали поставлять на фронт наркотики
SHAMAN и Мизулина оказались в скандальной украинской базе
Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»
Провал ВСУ на правом берегу Днепра: новости СВО на утро 17 августа
«Козел отпущения»: экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский
Огурцы с томатным соусом, которые улетают быстрее шашлыка
Опубликованы кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»
Смоленский губернатор раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на регион
Десяток автомобилей и жилой дом повреждены в Воронеже из-за БПЛА
Постпред России в Вене объяснил, почему успешные страны не хотят в Евросоюз
Сотрудник железнодорожной станции попал в больницу после атаки БПЛА
Карлу III стало хуже на фоне борьбы с раком
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 августа: инфографика
«Есть потенциал»: эксперт оценил перспективы отношений России и США
Почти полсотни беспилотников сбили в небе над Россией за ночь
Россиянам объяснили, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от мошенников
Украинские войска «замолчали» из-за визита Сырского в Сумскую область
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.