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21 июня 2026 в 02:48

Вирусолог связал биолаборатории США и советское наследие

Зверев: лаборатории в постсоветских странах созданы благодаря наследию СССР

Лаборатория Лаборатория Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Биолаборатории США появились на постсоветском пространстве благодаря историческому наследию советской системы и последующему контролю со стороны Вашингтона, сообщил ИС «Вести» академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. По его словам, изначально эти лаборатории создавались в советское время для нужд санитарной охраны территорий.

Тогда это была огромная страна, предусматривала существование таких институтов или лабораторий в различных регионах страны. И практически в каждой республике такие институты создавались, и работали там специалисты, которых готовили и в Москве, и где угодно, — уточнил эксперт.

Именно поэтому они оказались на территории бывших республик. Вирусолог отметил, что после перехода этих объектов под контроль США, американская сторона начала проводить исследования с особо опасными инфекциями.

Зверев добавил, что использование и финансирование этих лабораторий со стороны США не является секретом, а также подчеркнул, что международные организации туда не допускаются. Он заключил, что в данных лабораториях созданы условия для работы с вирусами, бактериями и грибами, включая те, которые смертельно опасны для человека.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что его правительство требовало от США закрыть действовавшие на территории страны биологические лаборатории с 1 января 2014 года. По его словам, реализовать это решение помешал государственный переворот.

Россия
США
биолаборатории
вирусы
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