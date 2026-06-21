ФСБ России опубликовала архивные документы, в которых зафиксированы зверства нацистов в Старобельске, в том числе массовые убийства детей и грудничков, передает РИА Новости. Материалы были представлены презентации сборника «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений», прошедшей в Москве.

Историк спецслужб Олег Матвеев, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, отметил, что сборник, составленный на основе материалов Центрального архива ФСБ и архивов территориальных органов безопасности, обладает высокой актуальностью. Среди материалов сборника находится докладная записка, составленная в мае 1943 года наркомом внутренних дел Украинской ССР Василием Сергиенко для начальника НКГБ СССР Петра Федотова. В ней описывались зверства немецко-фашистских захватчиков в Старобельске, где на территории местного аэродрома были обнаружены ямы с трупами убитых жителей.

Согласно документу, в ямах находилось 270 тел, среди которых были обнаружены 50 женщин и девять детей в возрасте от четырех месяцев до двенадцати лет. Осмотр показал, что некоторые из жертв имели следы жестоких пыток, включая отрезанные уши и носы, а также раздробленные черепа и вырезанные груди. Матвеев подчеркнул, что, несмотря на то, что гитлеровцы оккупировали Ворошиловградскую область в июле 1942 года, а советские войска освободили ее 4 сентября 1943 года, практика жестоких убийств детей продолжается сегодня.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что атака ВСУ на автобус со школьной футбольной командой из Белоруссии напоминает удар по колледжу в луганском Старобельске. По его словам, в обоих случаях пострадали дети и мирные жители.