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20 июня 2026 в 18:27

Мендель оценила готовность стран Восточной Европы помогать Украине

Мендель: страны Восточной Европы не хотят дальше помогать Киеву

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Страны Восточной Европы все больше сомневаются в необходимости помогать Киеву, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. По ее словам, они обеспокоены как историческими обидами, так и тем, что «бесконечная эскалация истощает ресурсы без четкого пути к победе».

В то время как многие западные столицы и ЕС сохраняют риторическое единство в поддержку Украины, прифронтовые восточноевропейские государства — Словакия, Польша, Венгрия — выражают все большую обеспокоенность, — признала Мендель.

Ранее Мендель сообщила, что в Киеве обострилась напряженность из-за действий ТЦК. В частности, по ее словам, людей возмутила принудительная и бесчеловечная мобилизация.

До этого Мендель выразила мнение, что Украина вряд ли сможет быстро создать аналог системы ПВО Patriot. Она подчеркнула, что разработка своей ракеты-перехватчика занимает много лет.

Также Мендель считает, что конфликт на Украине будет продолжен в следующем году, если этим летом не будет найден дипломатический выход. По ее словам, даже шаткое прекращение огня или остановка массированных обстрелов могли бы предотвратить затягивание боевых действий как минимум до марта.

Украина
Юлия Мендель
Польша
Венгрия
Европа
Словакия
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