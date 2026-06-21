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21 июня 2026 в 02:50

Россия получает все новые доказательства о неонацистской природе Украины

Пушков: обвинения Киева в неонацизме со стороны РФ получили новые доказательства

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Обвинения Киева в неонацизме со стороны России приобретают все более убедительные доказательства, а доводы российской стороны находят новых сторонников, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своих социальных сетях. Поводом стало лишение президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла президентом Польши за героизацию членов УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников, — написал сенатор.

Новая волна обвинений в адрес Украины началась, когда Зеленский поучаствовал в перезахоронении одного из лидеров УПА и присвоил подразделению ВСУ наименование этой организации. УПА воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами, и несет ответственность за массовые убийства польского населения на Волыни в 1943 году, а также за гибель тысяч украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Власть
Украина
Алексей Пушков
неонацизм
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