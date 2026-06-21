Цены на автомобили: прогноз на 2026-й — почему продают дешевле прайса

Автомобили в России за последние два года подорожали в среднем на 20%. Но одновременно с ростом прайс-листов рынок захлестнула волна скидок, субсидированных кредитов и специальных предложений. Дилеры буквально соревнуются в щедрости. Будут ли машины дорожать и почему все покупают в кредит — в материале NEWS.ru.

Прайс-лист автодилера — это не цена

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России уверенно движется вверх. По данным агентства «Автостат», в декабре 2025 года она составляла 3,48 млн рублей, а уже в марте 2026 года — 3,54 млн рублей. И это плюс 14% год к году.

Однако эксперты авторынка отмечают четкий тренд — в последнее время так называемая рекомендованная розничная цена, или РРЦ, стала понятием довольно условным.

«Автопроизводители обычно указывают в прайс-листах, сколько стоит машина в той или иной комплектации. И раньше покупатель мог смело ориентироваться на эти цифры. Но в 2026 году новые автомобили часто продают ощутимо дешевле, чем указано в РРЦ. Потому что производители — в первую очередь китайские — обычно дают покупателям существенные скидки. Иногда при покупке в кредит или сдаче машины в трейд-ин. А иногда просто так. Поэтому рекомендованная цена — по которой и ведут статистику — и реальная могут отличаться на 10–20%», — рассказал NEWS.ru генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов.

Jeland J6 Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам экспертов, во многом такая ситуация связана с психологией — в китайской культуре принято, что покупатели дорогостоящих товаров получают скидку. «Для китайцев купить что-то без скидки — это странно. Особенно когда сосед взял похожую машину со скидкой. Поэтому скидки и бонусы — они в крови у китайских автопроизводителей. И часто, выводя машину на рынок и заявляя цену, они сразу же говорят о скидках», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Одной из самых распространенных скидок сейчас является субсидирование кредитов. «До 90% новых машин сегодня приобретаются в кредит. Кредиты оформляют даже те, у кого, в принципе, есть деньги на покупку, но выгода столь очевидна, что отказываться странно», — рассказал Юрий Чистов.

И в этом случае обычно покупатель берет машину в кредит, получает скидку и затем просто через неделю гасит всю сумму кредита. Или если кредит, скажем, под 0,1% годовых, то он может имеющуюся у него на руках сумму положить в банк, получать по 10–14% годовых и гасить задолженность, на которую фактически не начисляются проценты.

Почему машины стоят не так дорого, как могли бы

За последние два года в России сложился целый комплекс факторов, каждый из которых толкает цены на автомобили вверх. Главный из них — утилизационный сбор. С 1 января 2026 года ставки «утиля» были проиндексированы в рамках утвержденной до 2030 года поэтапной шкалы.

По данным президента Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина, сейчас только на налоги при ввозе приходится сразу 44% итоговой цены китайского автомобиля в России. Неплохой кроссовер в Китае стоит в районе 900 тыс. рублей по текущему курсу. В России тот же автомобиль обходится покупателю уже более чем в 2,7 млн рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 января 2026 года к утильсбору добавился и рост НДС — с 20% до 22%. При этом эксперты уверены, что два этих фактора — рост утильсбора и повышение НДС — еще не до конца сказались на ценах. «В роли демпфера выступают производители. Согласно официальной отчетности, некоторые из них показали в 2025 году огромные убытки, исчисляемые миллиардами рублей. Деньги в основном были потрачены на субсидии и поддержку дилеров. Стоит обозначить для клиентов реальную цену — будет для них еще хуже, упадут продажи и доля на рынке, за эти показатели тоже надо отчитываться», — полагает Юрий Чистов.

На ценообразование новых машин давит еще один фактор — параллельный импорт автомобилей из Китая. Если машина имеет двигатель до 160 л. с. и оформляется при ввозе на частное лицо, то фактически платить утилизационный сбор за нее не нужно. А «утиль» может быть один-два и более миллиона рублей. В итоге в диапазоне 1,8–3,5 млн рублей сегодня можно получить свежий Volkswagen, BMW, Audi или Skoda.

По словам главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые четыре месяца 2026 года в Россию было ввезено около 22 тыс. новых автомобилей с двигателем мощностью до 160 л. с. Это не очень много по сравнению с рынком новых машин, где ежемесячно продается около 100–110 тыс. машин. Однако спрос на «альтернативные» машины активно растет.

Что будет с ценами в 2026 году

Сформулировать единый ответ на вопрос, сколько автомобили будут стоить в 2026 году, сложно. С одной стороны — повышение утильсбора, общая инфляция, все еще достаточно высокая ключевая ставка и рост НДС.

С другой стороны, повышать цены производителям мешает высокая конкуренция на рынке, параллельный импорт машин из Китая и автомобили локальной сборки. «Сейчас все чаще китайские машины делают в России под российскими брендами. Вчера была Geely — завтра будет Volga. Вместо Jaecoo у нас будет Jeland. На смену Chery уже пришли Tenet. И важно, что у нас организуется полноценное производство со сваркой и окраской кузовов. Плюс некоторые производители начинают в России сборку двигателей и других важнейших элементов. А это значит, что им нужны будут объемы продаж. А большие объемы возможны только при адекватных ценах», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Вадим Гагарин.

Автомобиль Tenet Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правда, организация масштабного производства — это большие инвестиции. И их надо возвращать. «Поэтому новостей о том, что после запуска производства цены на конкретную модель резко упали, почти нет. Это бизнес, а не благотворительность», — добавил Гагарин.

Именно поэтому опрошенные NEWS.ru эксперты хоть и предсказывают, что цены на автомобили в среднем будут расти, но не такими быстрыми темпами, как в 2022 или 2023 годах.

«Подорожание новых автомобилей с начала 2026 года я бы оценил в 3–5%. Одно можно сказать точно: привлекать покупателей становится все сложнее. Раньше любая новость в духе „скоро будет дороже“ вызывала приток людей в салоны дилеров, сегодня цунами спроса превратилось в легкое волнение. Представить обратную ситуацию можно, но нужен очень серьезный повод вроде резкого обрушения курса рубля», — рассказал Юрий Чистов из компании Fresh.

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