«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 1 января, кого показали на ТВ Филиппа Киркорова и Анастасию Ивлееву упомянули в новогоднюю ночь на ТНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), прошедшая 20 декабря в Москве, обернулась скандалом. Как прошли новогодние шоу после отмены участвовавших в мероприятии артистов?

Как высмеяли Киркорова и Ивлееву на новогодних шоу

Комедию «Иван Васильевич меняет все» телеканала ТНТ после скандала с «голой» вечеринкой частично пересняли. Началась кинолента с шутки над мероприятием. В одной из первых сцен комедии Шурик просыпается от СМС-сообщения, в котором говорится: «Вы приглашены на вечеринку Ивлеевой». В следующий момент герой начинает кричать от ужаса.

Из фильма убрали сцены с Киркоровым и Анной Асти. При этом поп-короля российской эстрады упомянули в одном из эпизодов, когда Зина, которую сыграла Марина Кравец, переодевала Ивана Грозного в исполнении Тимура Батрутдинова в современную одежду. В итоге царь оказался в цветном жилете и телесных колготках с узорами, на что Зина, перефразировав фразу из оригинального фильма, сравнила его с Киркоровым.

В эфире телевидения в новогоднюю ночь из участников вечеринки Ивлеевой появились Лолита Милявская и Дима Билан. Они снялись в праздничных выпусках шоу «Суперстар» и «Маска».

Кто из звезд недавно прокомментировал вечеринку Ивлеевой

Комик Гарик Харламов высмеял участников «голой» вечеринки. Он обратил внимание, что многие артисты в своих извинениях заявляли, что не знали, куда пришли. Юморист в шутку предположил, что многие думали, будто собирались на «утренник».

«Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали, утренник, пробыли там всего пять часов. Даже Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник», — отметил Харламов.

Муж Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов, известен своими провокационными спектаклями.

Журналист и ведущий Отар Кушанашвили назвал Анастасию Ивлееву «циничным существом в юбке». Он считает, что блогер заранее знала, что ее мероприятие не имеет ничего общего с арт-выставкой, на которую она пригласила артистов.

«Ивлеева из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у нее. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — сказал он.

Что произошло на вечеринке Анастасии Ивлеевой

На вечеринку Ивлеевой пришли десятки российских артистов. В откровенных и полупрозрачных костюмах мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Асти, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (Vacio), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Вика Салават, Карина Нигай и телеведущая Алена Водонаева.

Самым обсуждаемым костюмом стал наряд рэпера VACIO, который был в одном носке Balenciaga на гениталиях. После мероприятия он получил 15 суток ареста за хулиганство, а также штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Чем обернулась вечеринка для артистов

В результате общественного возмущения насчет «голой» вечеринки федеральные каналы приняли решение исключить из новогодних эфиров всех артистов, которые принимали участие в этом мероприятии.

Анастасия Ивлеева лишилась рекламных контрактов с Тинькофф Банком, вдобавок информацию о ней убрали с сайта МТС. Ранее она была амбассадором бренда. Она была оштрафована на 100 тысяч рублей за совершение административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Также Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

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