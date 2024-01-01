Ивлеева должна 10 млн рублей? Кто и почему подал на нее в суд Москвы Суд отказал предпринимателю Морозову в иске к Ивлеевой на 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Савеловский суд Москвы рассмотрел иск предпринимателя и лидера религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Александра Морозова к блогеру Анастасии Ивлеевой с компенсацией морального вреда на 10 млн рублей после скандальной вечеринки. Какие известны подробности дела?

За что с Ивлеевой хотели взыскать 10 млн рублей

Александр Морозов после просмотра 84 роликов на YouTube-канале «Настя Ивлеева» обнаружил, что блогер «занимается распространением информации в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах, тем самым оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу».

В связи с этим он потребовал заблокировать ее YouTube-канал и взыскать с Ивлеевой и ООО «Гугл» компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.

Какое решение принял суд

Лидеру религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» было отказано в требовании заблокировать YouTube-канал Анастасии Ивлеевой. В постановлении суда указано, что размещенная на этом ресурсе информация не затрагивает интересов истца.

Морозову разъяснили, что видеоматериалы, которые он просмотрел, имеют маркировку 18+ и защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра этих роликов несовершеннолетними.

Также суд отказал в выплате компенсации Александру Морозову. Иск был отклонен в полном объеме. Предприниматель уже обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. Дату рассмотрения еще не назначили.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

В чем Ивлееву признали виновной

Анастасия Ивлеева после организации вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый»), на которой в откровенных нарядах появились знаменитости российского шоу-бизнеса, была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

По решению Лефортовского районного суда города Москвы блогер была оштрафована на 100 тысяч рублей. Следствие установило, что на мероприятии Ивлеевой, помимо нарушения общественного порядка, имела место быть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте.

Кто еще судится с Ивлеевой после «голой» вечеринки

Руководство столичного клуба «Мутабор» планирует подать иск к Анастасии Ивлеевой на 70 млн рублей из-за «голой» вечеринки. По информации Telegram-канала Mash, руководители заведения считают, что блогер своим мероприятием испортила репутацию клуба.

Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков в интервью NEWS.ru сообщил, что он подал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой и вместе с членами инициативной группы намерен взыскать с нее один миллиард рублей за «голую» вечеринку. В случае удовлетворения требования средства обещают направить в один из фондов поддержки участников СВО и их семей.

Также Иншаков призвал блогера извиниться перед российскими военными за проведение мероприятия подобного уровня во время спецоперации. Он обратил внимание, что не верит в искренность уже выраженных сожалений участников вечеринки.

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