Собчак назвала самого сексуального актера из «Слова пацана» Собчак назвала Минекаева самым сексуальным актером сериала «Слово пацана»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Самым сексуальным актером сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» является 24-летний Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата, считает журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она написала в Telegram-канале, что его можно сравнить с народным артистом РФ Владимиром Машковым в молодости, который ранее считался секс-символом.

Мой краш и молодой Машков — это скорее Рузиль Минекаев (который Марат). Скулы породистые, взгляд яростный, такой типаж sexy brutal, — отметила Собчак.

Говоря о Никите Кологривом, который исполнил в «Слове пацана» роль Кощея, Собчак подчеркнула, что у него в большей степени типаж «парня с соседнего двора», нежели секс-символа. При этом журналистка считает его очень талантливым актером.

Ранее Минекаев усомнился в том, что «Слово пацана» оказывает негативное влияние на зрителей. По мнению артиста, в современном обществе присутствуют совершенно иные тенденции — акцент на гуманность и человечность. Как отметил актер, картина показывает пацанскую жизнь конца 80-х в России. Он сомневается в том, что кто-то из зрителей захочет повторять поступки героев сериала.