Актер из «Слово пацана» ответил на обвинения сериала в пропаганде бандитов Сыгравший Марата в «Слове пацана» Миникаев усомнился в плохом влиянии сериала

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Рузиль Миникаев в сериале «Слово пацана»

Актер, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана», Рузиль Миникаев заявил, что сомневается в негативном влиянии сериала на зрителей, по его мнению, сейчас совершенно иные тенденции в обществе — акцент на гуманности и человечности, сообщает MSK1.RU. Он подчеркнул, что герои сериала о пацанской жизни конца 80-х в России делают очень плохие вещи, но он усомнился, что кто-то из зрителей захочет повторять за героями.

Не стану спойлерить, но герои делают очень плохие вещи — не думаю, что для кого-то они могут послужить примером. Вообще, мне кажется, сейчас совсем другие тенденции, акцент на гуманности, человечности. Все против буллинга, притеснения, насилия по отношению к другим — не только физического, но и психологического. Я не думаю, что кто-то захочет повторить за нашими героями и начать драться на улицах, — сказал Миникаев.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что появились доказательства того, что сериал «Слово пацана» является пропагандой насилия — во дворах происходят инсценировки драк подростков, а в Telegram-каналах появились группы с названиями реальных молодежных группировок. Она добавила, что сериал пропагандирует насилие и жестокость и при этом частично снят на государственные деньги.