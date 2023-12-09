Турбо из «Слова пацана»: что за актер, личная жизнь, где снимался Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в «Слове пацана»: мой герой за правду

Фото: Пресс-служба Wink

Вячеслав Копейкин в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Одним из основных персонажей нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал молодой человек Валера по прозвищу Турбо. Кто его сыграл и что известно о жизни этого актера?

Кто исполнил роль Турбо

Персонажа Турбо играет молодой актер Вячеслав Копейкин. Артист родился 15 июня 1998 года. Место рождения он скрывает, однако известно, что детство актера прошло в деревне.

После окончания школы Копейкин поступил в ГИТИС — с третьей попытки в 2018 году он попал в мастерскую народного артиста России Олега Меньшикова. С первого года актер играл в учебных постановках и спектаклях Московского драматического театра имени Марии Ермоловой, где художественным руководителем был его мастер. Вячеслав окончил ГИТИС в 2022 году.

В том же году Копейкин начал работать в Российском академическом молодежном театре. Молодой человек принимал участие в постановках «Зобеида», «Нюрнберг», «Приключения Тома Сойера» и «Черная курица».

Где снимался Копейкин

Карьеру актера Копейкин начал еще в студенческие годы. В 2019 году он снялся в сериале «Трудные подростки» в эпизодической роли.

В 2022 году в сериале «Стрим» Копейкину также досталась эпизодическая роль. В сериале 2023 года «Васнецова» с Анной Михалковой в главной роли он сыграл Филиппа.

Сейчас идет работа над созданием криминального сериала «На автомате», где Копейкин получил главную роль. По сюжету в провинциальном городе Неясный братья Рома и Женя случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Ребята строят грандиозные планы, не понимая каким опасным людям перешли дорогу.

Что известно о личной жизни Копейкина

Личную жизнь молодой актер никак не афиширует. Известно, что он увлекается кулинарией и занимается музыкой: играет на гитаре, аккордеоне и саксофоне.

Также у актера есть собака — мопс Мира, фотографии которой Копейкин публиковал в социальных сетях.

Что говорил Копейкин о «Слове пацана»

По словам артиста, режиссер сериала Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) не пытался романтизировать бандитизм, в чем обвиняют создателей картины некоторые общественные и политические деятели.

«Вы в дальнейшем увидите, что эта история об обратном — к чему приводит насилие. Что насилие только порождает насилие и ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, когда я вижу новости, что в школах собираются в группы и называют друг друга чушпанами, меня это расстраивает, потому что совсем об обратном мы хотели рассказать», — отметил Копейкин.

Фото: Пресс-служба Wink Вячеслав Копейкин в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (справа)

Что сделал Турбо в «Слове пацана»

Валера по кличке Турбо — один из так называемых «старших» из уличной группировки «Универсам». Он активно вовлечен в криминальный мир Казани и чтит «пацанские понятия».

В шестой серии Турбо предает всеобщей огласке факт изнасилования школьницы Айгуль, которую играет дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна. В результате от девочки отворачиваются практически все друзья и даже родители. Единственным, кто поддерживает Айгуль, является ее молодой человек Марат.

Свой поступок Турбо мотивировал тем, что «уважаемые пацаны» не должны иметь никаких отношений с девушкой, которая была изнасилована.

Говоря о своем персонаже, Вячеслав Копейкин отметил, что Турбо выступает за правду, хотя и допускает определенные ошибки.

«Мой герой хоть и ошибается, но он всегда за правду», — говорил актер.

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