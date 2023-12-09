Мама Пальто из «Слово пацана»: что за актриса, личная жизнь, биография

Фото: Пресс-служба Wink

Юлия Александрова в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актриса Юлия Александрова сыграла в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль Светланы Михайловны, матери главного героя Андрея Васильева по прозвищу Пальто. Чем знаменита артистка и в каких проектах снималась ранее?

Чем известна Юлия Александрова

Будущая актриса родилась 14 апреля 1982 года в Москве. В 2003 году она окончила актерский факультет ГИТИСа, а в 2004 году начала выступать на сцене театра «АпАРТе». В этом же году дебютировала в кино в эпизодической роли студентки в фильме «Папа».

В театре Александрова была задействована в постановках «Беда от нежного сердца», «Капакабана», «Морозко» и других. В 2008 году сыграла роль Насти в фильме «Все умрут, а я останусь».

В 2013 году исполнила главную роль невесты в комедии «Горько!», ставшей самым прибыльным фильмом в истории российского кинопроката на тот момент— ее сборы превысили бюджет в семнадцать раз. В 2015 году сыграла роль Ольги в комедии «Самый лучший день». В 2017 и 2018 годах играла роль Марины в фильмах «Елки новые» и «Елки последние» соответственно.

В 2018 году Александрова исполнила главную роль в клипе «Не Париж» группы «Ленинград». Она сыграла домохозяйку-супергероиню, которая борется с преступностью. Роль ее супруга в клипе команды Сергея Шнурова исполнил Сергей Бурунов, который также снялся в сериале «Слово пацана».

2 марта 2019 года на телеканале «ТВ-3» состоялась премьера реалити-шоу «Последний герой». Александрова стала одной из участниц этого проекта.

В 2014 году Юлия была номинирована на премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль (фильм «Горько!»). В этом же году она получила премию «Аванс» от журнала The Hollywood Reporter Russia как самая перспективная актриса.

Фото: Пресс-служба KION Юлия Александрова

В 2018 году Александрова стала обладательницей премии «Актриса года» от журнала «Кинорепортер» за роль в сериале «Звоните ДиКаприо!». Работа в этом проекте также принесла артистке приз за лучшую женскую роль второго плана от фестиваля телевизионных фильмов «Утро Родины».

Что известно о личной жизни Юлии Александровой

Актриса была замужем за режиссером Жорой Крыжовниковым (настоящее имя — Андрей Першин), который снял сериал «Слово пацана». Пара поженилась в 2009 году. Спустя 12 лет супруги развелись.

В 2010 году у Александровой и Крыжовникова родился дочь Вера Першина.

Что случилось с мамой Пальто

На протяжении шести серий ленты героиня Юлии Александровой Светлана пытается уберечь сына от влияния криминального мира Казани, но при этом, сама того не зная, оказывается связана с ним. Так, во втором эпизоде она попадается на уловку одного из лидеров уличной группировки Кащея — играет с бандитами в наперстки с расчетом на легкий заработок, однако проигрывает 100 рублей и шапку.

После этого она обращается к знакомому милиционеру — майору Ильдару Юнусовичу. Позднее выясняется, что Светлана и Ильдар состоят в романтических отношениях.

Чтобы загладить вину перед Пальто, его товарищ из уличной банды Марат грабит учительницу английского языка Флюру Габдуловну и забирает ее шапку. Головной убор молодые люди вручают Светлане, утверждая, что его купил тот, кто ее обманул.

Вскоре женщина узнает от преподавательницы, что шапка была украдена. После этого у Светланы происходит нервный срыв, и она попадает в психиатрическую лечебницу. В шестой серии Ильдар путем взятки забирает Светлану домой на стационарное лечение и пытается огородить Андрея от влияния улицы.

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