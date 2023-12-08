Сериал «Слово пацана»: когда выйдет 7-я серия, что было в шестой, обзор Седьмой эпизод «Слова пацана» выйдет 14 декабря 2023 года

Фото: Wink

Седьмая серия картины «Слово пацана» станет доступна зрителям 14 декабря 2023 года. Заключительный, восьмой эпизод опубликуют на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря. Будет ли второй сезон, что случилось с Айгуль в шестой серии, чем все закончится?

Что было в шестой серии (спойлеры)

Вчера, 7 декабря, вышел очередной эпизод сериала «Слово пацана». После разборок в кафе Адидас призывает своих людей готовиться к столкновению и заставляет их усиленно заниматься спортом. Что касается Айгуль, то участники группировки отказываются с ней контактировать, узнав об изнасиловании. Они предупреждают Маратика, чтоб он перестал общаться с возлюбленной, в противном случае его сделают «чушпаном».

Пальто узнает о том, что милиционеры поджидают Адидаса в зале, доме и подвале и предупреждает его. Лидер группировки пережидает засаду правоохранителей в общежитии вместе с медсестрой, за которой он ухаживает.

В конце серии Айгуль, столкнувшись с агрессией со стороны универсамовских и родителей, поднимается на окно и смотрит вдаль. На этом эпизод заканчивается.

Как может закончиться сериал

Сериал «Слово пацана» снят по одноименной книге Роберта Гареева, в которой рассказывается о «казанском феномене», когда в 80-е годы в столице Татарстана произошел рост молодежных преступных группировок, которые вели борьбу за господство над районами.

Писатель, обсуждая финал картины, опубликовал общее фото с исполнителем роли Пальто Леоном Кемстачом, а также видеоролик с мнением фаната сериала.

«Я же знаю из книги, что с Пальто случилось, он ведь, по-моему, Роберт Гараев, автор книги», — сказал поклонник.

Главного героя Пальто, предположительно, ждет трагический финал. Его мать окажется в сумасшедшем доме. Если она не вылечится, то Пальто и его сестру отправят в детский дом. По другой версии Пальто погибнет, спасая милиционера Ирину. Также высказывается предположение, что Адидас окажется в тюрьме.

Будет ли второй сезон

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины, чтобы продлить проект на второй сезон или убрать «романтически линии». Сценарист и режиссер Жора Крыжовников заявил, что зрителям не стоит ждать счастливого финала. Однако есть вероятность, что сериал получит продолжение.

«Как закончится... Ну, мне кажется, мы рассказываем историю так, что предчувствие того, чем это может закончиться, оно есть у зрителя. Как обычно заканчиваются такие истории?» — сказал он.

По словам Крыжовникова, изначально планировалось снять три сезона, в которых было бы показано, как со временем развивались и изменялись преступные группировки в стране.

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