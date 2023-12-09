Вова Адидас из «Слова пацана»: что за актер, биография, личная жизнь Иван Янковский развеял слухи о кастинге на второй сезон сериала «Слова пацана»

Фото: Wink

Иван Янковский в роли Вовы Адидаса

Российский актер Иван Янковский снялся в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в одной из главных ролей основателя банды «Универсам» Вовы Адидаса. Что известно о карьере и личной жизни артиста?

Чем известен Иван Янковский

Будущий актер родился 30 октября 1990 года в Москве. Янковский является продолжателем кинодинастии. Дед артиста Олег Янковский был народным артистом СССР и лауреатом множества наград, бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина. Родители Янковского также широко известны в киноиндустрии: отец — актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. У артиста есть сестра Елизавета, которая тоже пошла по стопам родителей.

В детстве занимался Янковский спортом. В кино впервые снялся в 10 лет — он исполнил небольшую роль мальчика Вани в фильме «Приходи на меня посмотреть», сорежиссёром которого был его дед. С 8-го класса он учился в Московской международной киношколе, по окончании которой поступил в ГИТИС.

Первую главную роль Янковский сыграл в 2008 году. Он примерил на себя образ Андрея Каляева в триллере Романа Прыгунова «Индиго». С 2013 года Янковский ялвляется актером Студии театрального искусства, а также участвует в спектаклях театра Ермоловой в качестве приглашенного артиста.

Как Иван Янковский попал в сериал «Слово пацана»

Артист рассказал, что съемки в проекте стали для него одновременно «счастливым периодом жизни» и «определенным вызовом». По словам Янковского, из-за графика ему нужно было успеть за три недели погрузиться и в историю «казанского феномена», и в персонажа.

Вместе с этим актер рассказал, что всегда хотел поработать с Крыжовниковым. Янковский признался, что ему польстило, что режиссер увидел именно его в роли Вовы Адидаса. Говоря о своем герое, артист отметил, что в «Слове пацана» показано время, когда страна менялась, а мальчики становились мужчинами.

«Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах», — рассказал артист.

Фото: Wink Иван Янковский в роли Вовы Адидаса

Почему Хабиб сказал, что Янковский стал круче него

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил Янковскому на сообщение семилетней давности. Мама актера в социальных сетях показала скрин переписки. Из него следует, что в 2016 году артист поддержал спортсмена и восхитился его успехами.

«Ты потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще», — написал тогда Янковский.

«Теперь ты круче», — ответил ему Нурмагомедов спустя семь лет.

Что известно о личной жизни Ивана Янковского

Артист женат на актрисе Диане Пожарской, отношения с которой долго скрывал. В 2020 году слухи о вспыхнувших чувствах распространялись в СМИ, однако молодые люди отвергали эту информацию: у Янковского была невеста Вера Кинчева, а девушка состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко.

Однако в 2021 году актеры расстались со своими вторыми половинками и перестали скрывать отношения. В июне 2021 года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого прадеда.

«Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!» — написала Пожарская у себя на странице в социальных сетях

Сам Янковский выложил совместное фото из роддома со своей возлюбленной и новорожденным сыном, сопроводив его признанием в любви.

«Люблю тебя, ты герой и солнышко», — написал он.

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