Российский актер Иван Янковский снялся в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в одной из главных ролей основателя банды «Универсам» Вовы Адидаса. Что известно о карьере и личной жизни артиста?
Чем известен Иван Янковский
Будущий актер родился 30 октября 1990 года в Москве. Янковский является продолжателем кинодинастии. Дед артиста Олег Янковский был народным артистом СССР и лауреатом множества наград, бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина. Родители Янковского также широко известны в киноиндустрии: отец — актер и режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. У артиста есть сестра Елизавета, которая тоже пошла по стопам родителей.
В детстве занимался Янковский спортом. В кино впервые снялся в 10 лет — он исполнил небольшую роль мальчика Вани в фильме «Приходи на меня посмотреть», сорежиссёром которого был его дед. С 8-го класса он учился в Московской международной киношколе, по окончании которой поступил в ГИТИС.
Первую главную роль Янковский сыграл в 2008 году. Он примерил на себя образ Андрея Каляева в триллере Романа Прыгунова «Индиго». С 2013 года Янковский ялвляется актером Студии театрального искусства, а также участвует в спектаклях театра Ермоловой в качестве приглашенного артиста.
Как Иван Янковский попал в сериал «Слово пацана»
Артист рассказал, что съемки в проекте стали для него одновременно «счастливым периодом жизни» и «определенным вызовом». По словам Янковского, из-за графика ему нужно было успеть за три недели погрузиться и в историю «казанского феномена», и в персонажа.
Вместе с этим актер рассказал, что всегда хотел поработать с Крыжовниковым. Янковский признался, что ему польстило, что режиссер увидел именно его в роли Вовы Адидаса. Говоря о своем герое, артист отметил, что в «Слове пацана» показано время, когда страна менялась, а мальчики становились мужчинами.
«Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах», — рассказал артист.
Почему Хабиб сказал, что Янковский стал круче него
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил Янковскому на сообщение семилетней давности. Мама актера в социальных сетях показала скрин переписки. Из него следует, что в 2016 году артист поддержал спортсмена и восхитился его успехами.
«Ты потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще», — написал тогда Янковский.
«Теперь ты круче», — ответил ему Нурмагомедов спустя семь лет.
Что известно о личной жизни Ивана Янковского
Артист женат на актрисе Диане Пожарской, отношения с которой долго скрывал. В 2020 году слухи о вспыхнувших чувствах распространялись в СМИ, однако молодые люди отвергали эту информацию: у Янковского была невеста Вера Кинчева, а девушка состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко.
Однако в 2021 году актеры расстались со своими вторыми половинками и перестали скрывать отношения. В июне 2021 года у пары родился сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого прадеда.
«Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович!» — написала Пожарская у себя на странице в социальных сетях
Сам Янковский выложил совместное фото из роддома со своей возлюбленной и новорожденным сыном, сопроводив его признанием в любви.
«Люблю тебя, ты герой и солнышко», — написал он.
Читайте также:
Ералаш из «Слова пацана»: что за актер, сколько лет, где снимался
Айгуль из «Слова пацана»: что за актриса, биография, чья дочь, возраст
Маратик из «Слова пацана»: что за актер, личная жизнь, интересные факты