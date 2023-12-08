Ералаш из «Слова пацана»: что за актер, сколько лет, где снимался Актер Могильников из «Слова пацана» призвал не подражать героям сериала

Фото: Wink

Актер Ярослав Могильников в роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край) сыграл роль Ералаша в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Всего он снялся в пяти кинокартинах. Что о нем известно?

Что известно о Ярославе Могильникове

Юный артист родился 13 октября 2007 в городе Лысьва в Пермском крае. Увлекается футболом и играл за юношескую сборную своего родного края.

В 2021 году успешно прошел кастинг и последующие пробы в драматическую картину Евгения Григорьева «Подельники». Премьера кинокартины состоялась в 2021 году в рамках фестиваля «Кинотавр», а 14 апреля 2022-го она вышла в российский прокат. 14 июля 2022-го онлайн-кинотеатр START начал цифровой релиз проекта.

В июле 2023 года начались съемки сериала режиссера Ивана Соснина под названием «Юг», где Могильников получил одну из главных ролей.

Актер снялся в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Юг», а также играл в фильмах «Папаша в бегах», «Подельники» и «Иван Семенов: Большой поход».

Какую роль Могильников сыграл в сериале Жоры Крыжовникова

Могильников в сериале «Слово пацана» сыграл роль Миши Ералаша, который погиб в конце второй серии. По сюжету, он рос без родителей и его воспитывала только бабушка. Он пришел в банду, чтобы заработать деньги подарить ей новый утюг, о котором она мечтала.

Во втором эпизоде сериала он купил бабушке утюг после того, как получил от «старших» первые деньги. В конце серии Ералаш погибает, когда его избивают на автобусной остановке члены другой банды.

В своем Telegram-канале артист написал, что не стоит романтизировать то, что было в сериале.

«Вы посмотрите, как хорошо на улицах, никто не дерется, все живут дружно, развиваются, любят семью, помогают друг-другу. Я и тем более наши родные не хотим, чтобы то, что было раньше, появлялось сейчас, потому что-то время (80–90-е) было очень страшное», — сказал артист.

Также он призвал заняться саморазвитием, вместо того чтобы создавать уличные банды.

Кто снялся в главных ролях в сериале «Слово пацана»

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский (Адидас), Сергей Бурунов (отец Марата) и Юлия Александрова (мама Андрея).

Сергей Бурунов в шоу «Кстати» признался, что был в потрясении, когда впервые прочитал сценарий.

«Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях <...>. Жора Крыжовников был автором сценария, мой дорогой, горячо любимый и уважаемый. Андрей Золотарев был соавтором сценария. Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки», — заявил он.

Иван Янковский считает, что в сериале Крыжовникова показано время, когда страна менялась, а молодые мальчики становились мужчинами.

«Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы», — рассказал артист.

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