«Вова Адидас» рассказал, идет ли кастинг на второй сезон «Слова пацана» Янковский опроверг слухи о наборе актеров на второй сезон «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Исполнитель главной роли Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иван Янковский сообщил, что никакого кастинга на второй сезон киноленты не проводится. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) актер призвал зрителей не верить слухам и предупредил, что у него нет личного Telegram-канала.

Нету кастинга на второй сезон, не ведитесь. Нет у меня «телеги», не ведитесь! — сказал Янковский.

Он также прокомментировал новости о пересъемках финала «Слова пацана». По его словам, это тоже неправда. Янковский уточнил, что создатели сериала делают досъемки некоторых деталей, как это и было запланировано изначально.

До этого директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян опровергла информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины. Она также подтвердила, что идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта.

Ранее российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» отца Вовы Адидаса, восхитился сценарием картины. Он отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По его мнению, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности», а когда Бурунов его прочел, то был потрясен.