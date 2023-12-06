Создатели «Слова пацана» опровергли информацию о пересъемках финала сериала

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что в Ярославле переснимают последнюю серию картины, сообщила РИА Новости директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян. По ее словам, идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта.

Далакян подчеркнула, что все идет по запланированному графику. До этого появились сведения, что финальный эпизод решили переснять.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев ранее заявил, что нет причин запрещать сериал Жоры Крыжовникова. Комментируя претензии к ленте, он подчеркнул, что сюжет как раз объясняет зрителям, почему нельзя становиться на путь криминала.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

После этого российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», восхитился сценарием картины. Он отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По его мнению, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности».