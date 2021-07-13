Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на «заточение» во Франции

Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приехала во Францию на съёмки проекта «Форт Боярд» телеканала СТС и оказалась в «заточении». Актриса пожаловалась в Instagram на десятидневный карантин и плохое питание, а также заявила, что Россия после такого — лучшая страна в мире.

В течение десяти дней для нас действуют строгие правила проживания. Например, гулять можно только один час и отходить от отеля не дальше 500 метров. Нарушителей вылавливает полиция, — рассказала она в сторис Instagram.

Также актриса и вся команда «Русская дорога» вынуждены голодать, так как жильцы отеля получают только завтрак. Обеда и ужина у них нет, а проносить внутрь другие продукты строго запрещено.

Мы натурально голодаем. Например, вчера у меня был разгрузочный день: лёгкий завтрак и пара глотков воды из-под крана, — поделилась она.

Михалкова добавила: чем дольше она находится во Франции, тем отчётливее понимает, как же хорошо в России. К слову, 12 июля у звезды «Уральских пельменей» был день рождения — актрисе исполнилось 38 лет.

Каким-то чудом в обход полиции и строгого карантина им удалось найти торт со свечами. Ради меня они пошли на колоссальный риск! Настоящие рыцари! Как это мило, — написала Юлия, добавив, что из России ей прислали букет цветов и шампанское.

Ранее сообщалось, что российский певец Прохор Шаляпин рассказал, как провёл десять дней карантина на Атлантическом побережье Франции, где принял участие в съёмках того же самого проекта. Исполнитель отметил, что в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль познакомился «с замечательной старушкой», которая «плевала на карантин с высокой колокольни и собирается уже завтра отправиться тусить в Ниццу».