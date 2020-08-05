Основатель «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу

https://static.news.ru/photo/15d16fee-d729-11ea-a29f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Актриса Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени», потому что её не устроил новый контракт. Об этом рассказал участник и один из проекта Сергей Исаев.

Девушка хотела стать акционером «Уральских пельменей». Проект создали 30 лет назад, поэтому артистке намекнули, что она опоздала. Михалкова на это обиделась и ушла.

После ухода из шоу Михалкова долго не могла найти работу. Она даже написала книгу об «Уральских пельменях».

Жалко её, в принципе. Девчонка пусть хоть что-то делает, иначе она просто в никуда уйдет и всё. А ей уже лет как бы много, нужно определяться, что делать, — отметил Исаев в интервью E1.ru.

Ранее Юлия Михалкова рассказала о своих чувствах после ухода из коллектива. По её словам, её часто посещают воспоминания о прежней жизни, поэтому порой кажется, что она вовсе никуда не уходила. На этот откровенный пост экс-участницу натолкнул просмотр по телевизору старых выпусков. По признанию девушки, воспоминания, опыт и извлечённые уроки продолжают влиять на неё по сей день и вдохновлять на новую работу.

В «Уральские пельмени» 37-летняя артистка пришла гораздо позже своих коллег-мужчин. С уходом из шоу она долго не могла найти своё место в шоу-бизнесе. Сейчас звезда работает в новом юмористическом проекте на СТС, писал NEWS.ru.