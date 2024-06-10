«Не отрекусь от своих убеждений»: как живет Андрей Кайков, мнение об СВО

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков прославился благодаря юмористическому шоу «6 кадров». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Известность артисту принесла роль в шоу «6 кадров», в котором он снимался вместе с Эдуардом Радзюкевичем, Ириной Медведевой, Галиной Даниловой, Федором Добронравовым и Сергеем Дороговым. Оно выходило на канале СТС с 2006 по 2014 год.

«До сих пор ко мне подходят люди и выказывают свою благодарность за мою работу в этом проекте. Людям это шоу нравилось, оно доставляло им радость, помогало расслабиться, и для меня как для артиста это самое главное», — рассказывал Кайков.

Также актер снимался в картинах «На углу, у Патриарших», «Золотой век», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Аферисты», «Очень русский детектив», «Воронины», «Гаражи», «Свидание», «Орлова и Александров», «Мир вашему дому!», «Годунов» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой женой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. Они прожили вместе два года.

Следующей избранницей Кайкова стала актриса Анна Мохова. В браке родился сын Василий, однако пара так и не узаконила отношения официально.

«Она была моя, и я ее любил. Мы не женились, потому что у меня не было прописки, гражданских прав, чтобы жениться. Я был подвешен, я был нигде. Это были девяностые. Время для быта не самое лучшее», — объяснял Кайков в передаче «Жизнь и судьба».

Уже более 20 лет актер женат на журналистке Людмиле. В браке родились двое сыновей — Валерий и Никита.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Светлана Рассказова и Андрей Кайков во время премьеры музыкального спектакля по произведениям А. П. Чехова и М. М. Зощенко в постановке режиссера Романа Самгина на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня»

Что Кайков говорил о спецоперации

Андрей Кайков не единожды выступал перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале.

Он отмечал, что поддерживает Россию, поскольку является патриотом.

«Я патриот своей страны, я за Россию», — заявлял артист в интервью «Вечерней Москве».

В 2017 году Кайков был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

«У меня на Украине премьера фильма „Поминальная молитва“. Главные роли исполняли наши актеры: я, Женя Князев, Владимир Долинский, Антон Шагин. Там возмутились, что русские актеры в нем играют и что я был недавно в Крыму, поэтому решили меня закрыть. Мне наплевать, отношусь с иронией. Даже горд, что попал в один ряд с уважаемыми людьми, мне льстит, что целое государство боится меня — чего меня бояться?» — комментировал он.

Что Кайков говорил об уехавших артистах

Андрей Кайков заявлял, что отъезд его коллег из России является «их проблемой». Сам он покидать родину не планирует.

«Это их проблемы. Я свою голову другим людям не поставлю. У меня есть убеждения, и я от них не отрекусь», — высказывался Кайков.

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Чужих мужей не бывает», «Капитанская дочка», «Семейный переполох», «Семейный шкаф и его обитатели», «Последний шанс», «Идеальная жена», «Маскарад», «Трое на качелях» и «Как попасть в рай».

В 2022 году актер снялся в сериале «ВСЛУХ!».

В скором времени также должны выйти картины «Одесса» и «Взрослый сын» с его участием.

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