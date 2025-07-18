Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 17:14

Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой

Лукинский рассказал, что Дубовицкая показала его фото в «Аншлаге»

Николай Лукинский Николай Лукинский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что в первый раз попал в «Аншлаг» Регины Дубовицкой еще в 1989 году. Он победил в юмористическом конкурсе, и она показала его фото в программе, но артист был в образе, в женском парике, и тогда его никто не узнал.

Мы же до сих пор в «Аншлаге», он существует (передача сейчас выходит, но с другой периодичностью. — NEWS.ru). Все началось гораздо раньше, в 1989 году. На отборочном туре «Юморина-89» в Туле я занял первое место, наш конкурсный день снимала Дубовицкая. «Аншлагу» тогда шел третий год. Регина показала нас, троих победителей, в эфире, но только фотографии — Саши Суворова, Сергея Пилояна и мою. Но я исполнял женский монолог, лицо закрывал парик, и узнали меня только те, кто со мной выступал, — сказал Лукинский.

Юморист вспомнил, что в 1991 году он занял первое место в конкурсе «Смех в мешке», который проводила Дубовицкая. Тогда в «Аншлаге» ведущая уже показала его номер «Сказка „Курочка Ряба“», как известные юмористы — Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий, Владимир Винокур, Хаим Арлазоров — в его пародийном исполнении рассказывают известную сказку. Регулярно же появляться в «Аншлаге» с номерами Лукинский стал с 1997 года.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил: «С Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным, и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что, если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».

юмористы
аншлаг
Регина Дубовицкая
программы
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 10 тысяч крымчан остались без света из-за аномальной жары
В ОАЭ заявили о возможном создании военного союза России и Китая
Билеты всех категорий раскупили на VK Fest в Москве
В Госдуме ответили фон дер Ляйен на слова об ударе по военной машине России
В Госдуме назвали ключевое решение для обеспечения молодых семей жильем
ОЗХО обвинили в молчании после применения ВСУ химоружия
«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы
Полицейские Петербурга задержали 26 нелегальных мигрантов в ходе рейда
Стало известно о блокировке счетов легендарного российского певца
Чеченский боец ответил на обвинения в приставаниях к девушкам
50 танков, 50 тысяч солдат: ВСУ готовят новое вторжение в РФ, чем ответим
«Будет другой разговор»: в Совфеде ответили на угрозы Калининграду от НАТО
«Смотрю до первого мата»: Лукинский о современном юморе
«Влюбился в первом классе»: Лукинский рассказал об отношениях с женой
Раскрыта дата прощания с режиссером Карой
Минюст признал иноагентами двух российских журналистов и интернет-портал
Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве
Стало известно о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой
Дождь стеной и парилка до +35? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.