Лукинский раскрыл, как впервые попал в «Аншлаг» Дубовицкой

Юморист Николай Лукинский рассказал NEWS.ru, что в первый раз попал в «Аншлаг» Регины Дубовицкой еще в 1989 году. Он победил в юмористическом конкурсе, и она показала его фото в программе, но артист был в образе, в женском парике, и тогда его никто не узнал.

Мы же до сих пор в «Аншлаге», он существует (передача сейчас выходит, но с другой периодичностью. — NEWS.ru). Все началось гораздо раньше, в 1989 году. На отборочном туре «Юморина-89» в Туле я занял первое место, наш конкурсный день снимала Дубовицкая. «Аншлагу» тогда шел третий год. Регина показала нас, троих победителей, в эфире, но только фотографии — Саши Суворова, Сергея Пилояна и мою. Но я исполнял женский монолог, лицо закрывал парик, и узнали меня только те, кто со мной выступал, — сказал Лукинский.

Юморист вспомнил, что в 1991 году он занял первое место в конкурсе «Смех в мешке», который проводила Дубовицкая. Тогда в «Аншлаге» ведущая уже показала его номер «Сказка „Курочка Ряба“», как известные юмористы — Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий, Владимир Винокур, Хаим Арлазоров — в его пародийном исполнении рассказывают известную сказку. Регулярно же появляться в «Аншлаге» с номерами Лукинский стал с 1997 года.

20 июля Лукинский отмечает 65-летний юбилей. Он стал известен после исполнения монолога темнокожего студента из Зимбабве, который говорил: «С Новым годом, пошел на фиг». Миниатюру Лукинский исполнял, натянув на голову черный капроновый чулок. Она до сих пор пользуется спросом у зрителей. Лукинский сотрудничает с программами «Аншлаг», «Измайловский парк», «Парад юмора», дает сольные концерты.

Ранее Лукинский рассказал, что в его семье смешное считалось самым интересным, и, когда по телевизору шли юмористические передачи, все должны были молчать. Он добавил, что, если он не выполнял это правило, отец мог его «перетянуть ремнем».