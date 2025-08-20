В Москве вынесли приговор последователю Мавроди

Симоновский суд Москвы признал виновными организаторов «пирамиды Губарева» бизнесмена Владимира Губарева и его сообщников, сообщила NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Так назвали схему потерпевшие, заметив схожесть с действовавшей в 1990-е годы финансовой пирамидой МММ Сергея Мавроди.

Жертвами «пирамиды Губарева» и компании ее основателя «Инвестпроект», по словам адвоката, стали частные лица и компании, задействованные в строительной сфере, в том числе с государственным финансированием. Они строят социальные объекты по госзаказу и за счет бюджета, такие как детсады, школы, спортивные учреждения для детей и подростков, а также жилье для бюджетников.

Собеседница подчеркнула, что Губарев с сообщниками сдавали в аренду строительное оборудование, а затем умудрялись получать миллионные компенсации за якобы невыполненные второй стороной условия договора (при этом сами же делали выполнение условий невозможным), что закон трактует как необоснованное обогащение.

Тем самым [они] фактически пытались парализовать часть строительных объектов в Москве, Подмосковье и Тверской области, «откусывая» госбюджет — выделенный на строительство теннисного корта для детских команд в Тверской области, детсада в подмосковных Серебряных Прудах и другие, — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Уголовный суд назначил организатору «пирамиды» наказание — четыре года лишения свободы. Сам адвокат призвала «быть бдительными и не попадаться на удочки мошенников, которые выдумывают самые изощренные способы».

Ранее актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, поделился воспоминаниями о необычной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Артист познакомился с будущим главой Белого дома во время его визита в Москву в декабре 1996 года.