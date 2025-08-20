Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:41

В Москве вынесли приговор последователю Мавроди

Суд Москвы приговорил организатора «пирамиды Губарева» к четырем годам тюрьмы

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Симоновский суд Москвы признал виновными организаторов «пирамиды Губарева» бизнесмена Владимира Губарева и его сообщников, сообщила NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Так назвали схему потерпевшие, заметив схожесть с действовавшей в 1990-е годы финансовой пирамидой МММ Сергея Мавроди.

Жертвами «пирамиды Губарева» и компании ее основателя «Инвестпроект», по словам адвоката, стали частные лица и компании, задействованные в строительной сфере, в том числе с государственным финансированием. Они строят социальные объекты по госзаказу и за счет бюджета, такие как детсады, школы, спортивные учреждения для детей и подростков, а также жилье для бюджетников.

Собеседница подчеркнула, что Губарев с сообщниками сдавали в аренду строительное оборудование, а затем умудрялись получать миллионные компенсации за якобы невыполненные второй стороной условия договора (при этом сами же делали выполнение условий невозможным), что закон трактует как необоснованное обогащение.

Тем самым [они] фактически пытались парализовать часть строительных объектов в Москве, Подмосковье и Тверской области, «откусывая» госбюджет — выделенный на строительство теннисного корта для детских команд в Тверской области, детсада в подмосковных Серебряных Прудах и другие, — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Уголовный суд назначил организатору «пирамиды» наказание — четыре года лишения свободы. Сам адвокат призвала «быть бдительными и не попадаться на удочки мошенников, которые выдумывают самые изощренные способы».

Ранее актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе МММ, поделился воспоминаниями о необычной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Артист познакомился с будущим главой Белого дома во время его визита в Москву в декабре 1996 года.

Россия
финансовые пирамиды
уголовные дела
адвокаты
Москва
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские школьники победили на международной олимпиаде в Сербии
ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.