Стали известны подробности задержания экс-замглавы Химок

Телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании экс-заместителя главы администрации городского округа Химки Дмитрия Кайгородова. По данным источника, причиной стало мошенничество в особо крупном размере в сфере ЖКХ — он якобы составлял поддельные отчеты при выполнении контрактов с одним из муниципальных предприятий.

Жена Кайгородова подтвердила РЕН ТВ информацию о его задержании. Она также добавила, что их дочь в настоящее время находится в Лондоне.

Тем временем стало известно, что бывших руководителей Корпорации развития Курской области этапируют в Курск. В региональном центре 25 сентября пройдет судебное заседание по делу КРКО. До этого Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову.

До этого бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова перевели из московской больницы обратно в тюремное медучреждение. По словам адвоката Дениса Сагача, данное решение было принято, несмотря на тяжелое состояние здоровья экс-чиновника и необходимость сложной реабилитации после перенесенных операций.