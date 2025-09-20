«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:54

Стали известны подробности задержания экс-замглавы Химок

РЕН ТВ: экс-заместитель главы Химок Кайгородов подозревается в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании экс-заместителя главы администрации городского округа Химки Дмитрия Кайгородова. По данным источника, причиной стало мошенничество в особо крупном размере в сфере ЖКХ — он якобы составлял поддельные отчеты при выполнении контрактов с одним из муниципальных предприятий.

Жена Кайгородова подтвердила РЕН ТВ информацию о его задержании. Она также добавила, что их дочь в настоящее время находится в Лондоне.

Тем временем стало известно, что бывших руководителей Корпорации развития Курской области этапируют в Курск. В региональном центре 25 сентября пройдет судебное заседание по делу КРКО. До этого Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову.

До этого бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова перевели из московской больницы обратно в тюремное медучреждение. По словам адвоката Дениса Сагача, данное решение было принято, несмотря на тяжелое состояние здоровья экс-чиновника и необходимость сложной реабилитации после перенесенных операций.

мошенничество
происшествия
уголовные дела
Химки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.