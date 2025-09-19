«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 13:28

Подозреваемого во взятке экс-замглавы МО РФ перевели в тюремную больницу

Адвокат Сагач сообщил о переводе экс-замглавы МО РФ Попова в тюремную больницу

Павел Попов Павел Попов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова перевели из московской больницы обратно в тюремное медучреждение, сообщил адвокат Денис Сагач в беседе с РИА Новости. Данное решение было принято, несмотря на тяжелое состояние здоровья экс-чиновника и необходимость сложной реабилитации после перенесенных операций.

Несмотря на тяжелое состояние и необходимость сложной реабилитации после операций, Попов переведен обратно в тюремную больницу, — сказал Сагач.

По словам защитника, его подзащитному требуется проведение комплексного медицинского обследования, включая магнитно-резонансную и компьютерную томографию. Сагач выразил сомнения, что в условиях тюремной больницы возможно обеспечить полноценную диагностику и решить вопрос с металлоконструкцией, установленной в позвоночник обвиняемого.

Попову инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений, включая получение взятки в особо крупном размере, мошенничество и превышение должностных полномочий. В настоящее время сторона защиты завершает ознакомление с материалами уголовного дела, которое насчитывает 56 томов.

Ранее Денис Сагач сообщил, что Павел Попов отверг обвинения в причастности к преступлениям коррупционной направленности. Военный суд 21 августа продлил ему арест до 21 ноября.

Россия
Павел Попов
адвокаты
Минобороны РФ
больницы
