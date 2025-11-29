В Дубае раскрыли судьбу концертов Долиной на фоне ее «отмены»

У российской певицы Ларисы Долиной не планировалось никаких выступлений в Дубае ни в декабре, ни в новогоднюю ночь, передает KR.RU со ссылкой на крупнейшую консьерж-службу ОАЭ. До этого в прессе появились слухи о том, что после скандала с продажей квартиры пострадал концертный график королевы джаза.

На фоне этого скандала россияне стали массово отказываться от билетов на концерты певицы в регионах. Так, во Владивостоке число свободных мест резко выросло с 25 до 224, а в Хабаровске количество нераспроданных билетов увеличилось с семи до 35. Известно, что средний гонорар Долиной за частное выступление в декабре составляет 3,5 млн рублей.

На ситуацию с певицей отреагировали и некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил все упоминания о новогоднем выступлении артистки, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. А компания «Бургер Кинг» временно приостановила доставку еды к дому Долиной, требуя, чтобы покупательница ее квартиры «получила свои деньги обратно».

Ранее Наталия Козловская сообщила ТАСС, что выражение «эффект Долиной», появившееся в 2025 году, скорее всего, будет зафиксировано в цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике» наряду со «схемой Долиной» и «бабушкиной схемой», поскольку эти фразы стали заметными явлениями в речи. Однако эксперт сомневается, что эти выражения войдут в большие толковые словари.