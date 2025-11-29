В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака Депутат Рады Безуглая: Ермак словами об уходе на фронт пытается избежать дела

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог заявить об уходе на фронт во избежание уголовной ответственности, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она сравнила Ермака с бывшим главой Государственной фискальной службы Романа Насирова, который пошел служить во время судебного разбирательства, где был фигурантом. При этом депутат напомнила, что добровольную мобилизацию Насирова отменили из-за общественного резонанса.

Если Ермак «идет на фронт», то это может быть способом избежать уголовной ответственности. Не хочется сравнивать Андрея Ермака с Романом Насировым… Или это эмоциональный благородный порыв? Хотелось бы, но, — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки Ермака.

Также западные аналитики сообщили, что отставка Ермака говорит о том, что Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике. Такое развитие событий безусловно ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.