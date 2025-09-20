Компания из структуры Wildberries выкупила российский аэропорт за 425 млн Компания структуры Wildberries купила за 425 млн рублей аэропорт Ингушетии

Компания «Апр-Сити/ТВД», входящая в структуру маркетплейса Wildberries, приобрела акции международного аэропорта Магас в Ингушетии за полмиллиарда рублей, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в беседе с ТАСС. По его словам, в аукционе участвовали две компании, и итоговая цена сделки почти вдвое превысила первоначальную оценку экспертов — воздушную гавань выкупили за 425 млн рублей.

Независимые эксперты оценили стоимость акций в 250 млн рублей, в аукционе на их покупку приняли участие компании ООО «Апр-Сити/ТВД» и ООО «АБС Холдинг». 18 сентября победителем аукциона признано ООО «Апр-Сити/ТВД», которое входит в структуру ООО «Вайлдберриз», — поделился Калиматов.

Он добавил, что приватизация 338,5 тысячи акций аэропорта была предусмотрена программой приватизации государственного имущества на 2023–2025 годы. Договор купли-продажи заключат в течение пяти дней.

Ранее основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).