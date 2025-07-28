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28 июля 2025 в 14:39

Пассажиры выстроились в очереди у касс «Аэрофлота» из-за отмены рейсов

В Пулково у касс «Аэрофлота» собираются очереди из пассажиров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Очереди из пассажиров собираются у касс авиакомпании «Аэрофлот» в петербургском аэропорту Пулково, сообщает РИА Новости. Отмечается, что это связано с массовой отменой рейсов на фоне сбоя в информационных системах перевозчика. Регистрация на отмененные рейсы не проводится, а пассажиров направляют в кассы авиакомпании для замены билетов.

Причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота» стала хакерская атака. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Во взломе признались хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY», уточнив, что в течение года они находились внутри корпоративной сети компании и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

Ранее в «Аэрофлоте» отметили, что 28 июля в период с 00:00 по 12:00 мск авиакомпания выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в московском аэропорту Шереметьево. Возврат средств и переоформление билетов будет доступно только после восстановления работы сервисов, подчеркнули там.

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