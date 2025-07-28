Творожный омлет «Протеиновый заряд»! Идеальный завтрак для худеющих

Творожный омлет «Протеиновый заряд»! Идеальный завтрак для тех, кто следит за питанием! Этот воздушный омлет с творогом готовится за 10 минут и дарит чувство сытости на весь день. На 100 грамм всего 125 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции)

Творог 5% – 100 г

Яйца – 3 шт.

Соль – щепотка

Перец черный – по вкусу

Молоко — 20 мл

Зелень свежая/сушеная – 1 ст.л.

Приготовление

В миске смешайте творог с яйцами и молоком до однородной массы. Добавьте соль, перец и мелко рубленую зелень. Вылейте смесь на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Готовьте на медленном огне 7-10 минут под крышкой.

Секреты пышности: используйте творог комнатной температуры, не перемешивайте омлет во время готовки.

Варианты подачи: с овощным салатом, со сметаной и зеленью, к лаваше как полезный буррито.

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