Погода в Москве в воскресенье, 24 августа: тропическая жара возвращается?

Сегодня в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столице в воскресенье, 24 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 24 августа

С утра в Москве было плюс 8,9 градуса, атмосферное давление пониженное — 739,9 мм рт. ст.

«В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над Финляндией. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, 4–9 м/с», — рассказал Тишковец.

По его словам, максимальная температура воздуха составит плюс 17–20 градусов. Показания барометров будут меняться мало и составят 739 мм рт. ст.

«В предстоящую заключительную неделю лета теплой погоды не будет. Время от времени с неба будут проливаться дожди. По ночам не выше плюс 6–11 градусов, в дневные часы — всего плюс 12–17 градусов, что соответствует климатическим показателям сентября», — заявил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что до конца недели в Москве прогнозируется сентябрьская погода.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также он отметил, что температура в регионе в течение этих выходных и рабочих дней следующей недели будет на 2,5–3,5 градуса ниже климатической нормы. С 25 до 29 августа в столице будет 14–17 градусов, по области — 14–19. Ночью же ожидается 8–10 градусов в Москве и 6–11 — по области.

Таким образом, тропической жары в столице не прогнозируется.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 24 августа

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье погоду в Санкт-Петербурге сформирует тыловая, более холодная часть циклона, с центром над югом Финляндии. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, местами прогремят грозы, при этом дневная температура на 3–4 градуса отстанет от климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит плюс 15–17 градусов, в Ленинградской области — плюс 13–18 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 25 августа, в Петербурге временами дожди, ночью плюс 7–9 градусов, днем плюс 15–17 градусов.

