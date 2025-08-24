Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 августа, грибки на месте

Какой в Москве уровень пыльцы сейчас, в конце последнего летнего месяца? На этот вопрос мы отвечаем в нашем ежедневном мониторинге, который поможет всем, кто страдает сезонной аллергией.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В это воскресенье в столице прогнозируют переменчивую и крайне холодную для конца лета погоду. Максимальная температура воздуха не превысит +18 градусов. Утром и днем вероятны дожди, что должно немного снизить концентрацию пыльцы в воздухе. Вечером ожидается переменная облачность.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 24 августа

Уровень пыльцы злаковых трав сегодня в некоторых районах столицы можно назвать средним. Если вы чувствительны к этому виду аллергенов, обязательно соблюдайте меры предосторожности и следуйте рекомендациям врача.

Ситуация с плесневыми грибками в эти дни такая же плохая, как и почти весь август. Уровень альтернарии сейчас очень высокий, как велика и концентрация кладоспориума. Если у вас аллергия на плесневые грибки, будьте очень внимательны: в такую прохладную и влажную погоду они распространяются особенно активно.

Что касается полыни, уровень пыльцы этого сорняка в воздухе все еще не критический.

Из-за высокой концентрации плесневых грибков, даже несмотря на относительно низкий уровень других аллергенов, состояние аллергиков может быть тяжелым. Соблюдайте все необходимые меры профилактики и держите лекарства под рукой.

