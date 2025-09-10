Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:01

В России резко осадили Пугачеву за слова о предательстве Родины

Общественник Зайцев назвал бредом пожилого человека заявления Пугачевой о России

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Критические заявления певицы Аллы Пугачевой о России являются бредом пожилого человека, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, высказывания о предательстве со стороны Родины, сказанные в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), доказывают солидарность исполнительницы с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который осудил СВО.

Несмотря на то, что Пугачева и не выступала открыто против СВО, ее позиция была очевидна: выбор круга общения, участие в мероприятиях иноагентов, высокомерные высказывания о «рабах» и «холопах» — это все недвусмысленно указывает на ее истинное отношение. Теперь же, в этом интервью, она наконец-то ясно обозначила свою позицию, фактически присоединившись к своему мужу. Заявления о «предательстве Родины» – это, по сути, бред пожилого человека, потерявшего связь с реальностью и оказавшегося за границей, где она, кроме своего узкого круга, никому не нужна, — сказал Зайцев.

Он уточнил, что интервью иностранному агенту красноречиво говорит о круге общения Пугачевой. По словам Зайцева, это не Родина предала певицу, а наоборот. Общественник напомнил, что исполнительница покинула Россию вместе с мужем и двумя детьми сразу после начала СВО.

Как говорится, друг познается в беде. Одни остались со страной, помогают ей, работают в тылу, создают предприятия, поднимают экономику, вкладываются в науку и культуру, а другие предпочли уехать, посчитав, что их кто-то там предал. Что касается юридических оснований для признания Пугачевой иноагентом, то в данном выступлении, на мой взгляд, их нет. Она в очередной раз подтвердила свою давно известную позицию. Ее единственное отличие от супруга в том, что она умеет подбирать слова, балансируя на грани так, чтобы закон не имел прямых зацепок, — добавил Зайцев.

Ранее Пугачева призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал Галкина иностранным агентом. По словам певицы, из-за этого их дети подверглись «троллингу» в школе.

Алла Пугачева
Максим Галкин
знаменитости
певицы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
Называл жену Аркадием: глумливого трансгендера нашли расчлененным в Неве
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.