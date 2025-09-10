В России резко осадили Пугачеву за слова о предательстве Родины

Критические заявления певицы Аллы Пугачевой о России являются бредом пожилого человека, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, высказывания о предательстве со стороны Родины, сказанные в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), доказывают солидарность исполнительницы с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который осудил СВО.

Несмотря на то, что Пугачева и не выступала открыто против СВО, ее позиция была очевидна: выбор круга общения, участие в мероприятиях иноагентов, высокомерные высказывания о «рабах» и «холопах» — это все недвусмысленно указывает на ее истинное отношение. Теперь же, в этом интервью, она наконец-то ясно обозначила свою позицию, фактически присоединившись к своему мужу. Заявления о «предательстве Родины» – это, по сути, бред пожилого человека, потерявшего связь с реальностью и оказавшегося за границей, где она, кроме своего узкого круга, никому не нужна, — сказал Зайцев.

Он уточнил, что интервью иностранному агенту красноречиво говорит о круге общения Пугачевой. По словам Зайцева, это не Родина предала певицу, а наоборот. Общественник напомнил, что исполнительница покинула Россию вместе с мужем и двумя детьми сразу после начала СВО.

Как говорится, друг познается в беде. Одни остались со страной, помогают ей, работают в тылу, создают предприятия, поднимают экономику, вкладываются в науку и культуру, а другие предпочли уехать, посчитав, что их кто-то там предал. Что касается юридических оснований для признания Пугачевой иноагентом, то в данном выступлении, на мой взгляд, их нет. Она в очередной раз подтвердила свою давно известную позицию. Ее единственное отличие от супруга в том, что она умеет подбирать слова, балансируя на грани так, чтобы закон не имел прямых зацепок, — добавил Зайцев.

Ранее Пугачева призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал Галкина иностранным агентом. По словам певицы, из-за этого их дети подверглись «троллингу» в школе.