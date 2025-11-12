Арнтгольц, Джиган и Дибров: кто из звезд решил развестись в 2025 году

Mash сообщил, что актриса Татьяна Арнтгольц разводится со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым после пяти лет брака. Кто еще из знаменитостей решил расстаться с супругом в 2025 году?

Что известно о разводах Арнтгольц и Джигана

Сообщается, что заявление о разводе Богатырев и Арнтгольц подали 10 ноября. Пара тайно расписалась в 2020 году, у них растет общий сын, ему всего два года. От предыдущего брака с актером Иваном Жидковым у Арнтгольц есть 16-летняя дочь. Комментируя новость, Богатырев назвал это слухами и заверил, что они с женой «пока не разводятся».

В июле 2025 года развелся и коллега Арнтгольц, звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин. Актер прожил в браке с супругой Анной Осокиной долгих 19 лет, у пары четверо детей. В своих интервью Мерзликин часто называл жену своим главным другом, «крутой девчонкой», «братаном» и уверял, что она была послана ему Богом. Однако в какой-то момент супруги, как говорят в их окружении, просто устали друг от друга и расстались без скандалов.

О желании развестись сообщила и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. Блогер приняла решение расстаться в октябре 2025 года. Имущество супруги будут делить по брачному договору. Как рассказала Самойлова, после развода ей достанутся подмосковный особняк и ферма. Ближайшее заседание суда назначено на 17 ноября.

Как расставались Дибровы и Галустян

В сентябре 2025 года суд расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины. Несколько месяцев СМИ обсуждали пикантные детали расставания: Диброва ушла от мужа к соседу Роману Товстику, миллиардеру и отцу шестерых детей. После ведущий «Кто хочет стать миллионером» попал в неприятную историю — в Сети появились кадры, на которых человек, похожий на него, демонстрирует детородный орган.

Телеведущий Михаил Галустян объявил о разводе с супругой Викторией Штефанец в апреле 2025 года после 18 лет брака. У пары две дочери — 13-летняя Элина и 15-летняя Эстелла. Комментируя расставание, комик назвал это «естественным этапом жизни». При этом в прессе его подозревали в романе с собственной визажисткой.

Из-за чего развелись Ефремов и Пресняков

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков объявил о разводе с моделью Аленой Красновой в августе 2025 года. Супруги прожили вместе восемь лет, после чего тихо расстались. О причинах развода до сих пор ничего не известно. Поклонники в Сети предположили, что причиной стало отсутствие у пары детей, а также трудная жизнь в американской эмиграции после отъезда из России. Также сообщалось, что после начала СВО у супругов разошлись взгляды на жизнь.

В сентябре 2025 года развелся с женой и заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. Пятая супруга актера Софья Кругликова решила уйти от мужа, узнав, что во время тюремного заключения он провел трехдневное свидание в исправительной колонии с актрисой Дарьей Белоусовой. Недавно стало известно, что Ефремов после развода оставил Кругликовой две квартиры в центре Москвы и 63-метровую дачу в Подмосковье.

Кто еще из звезд развелся в 2025 году

Распалась в 2025 году и семья шеф-повара Константина Ивлева. 51-летний телеведущий развелся с 33-летней журналисткой Валерией Куденковой после пяти лет брака. Пара сообщила, что сохранит теплые отношения ради совместной 2-летней дочери.

Блогер и телеведущая Яна Кошкина развелась с бизнесменом Анатолием Черкасовым после полутора лет брака. Супруг был моложе на семь лет, из-за чего в отношениях часто вспыхивала ревность. В октябре этого года Кошкина призналась, что вернулась к бывшему мужу, и назвала себя «однолюбом».

Лишился семьи после 13 лет брака и звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов. Комик рассказал, что после смерти отца от переживаний попал в психиатрическую клинику, после чего его супруга подала на развод.

